Tra l’ipnosi musicale e lo spazio illimitato padre e figlio alla scoperta di un’inebriante deriva

In un paesaggio desertico, padre e figlio si avventurano tra musica e ricerca, esplorando un mondo che mescola ipnosi sonora e spazio senza confini. Attraverso l’immersione nell’ambiente di un rave di hard trance nel Sahara marocchino, la narrazione svela una storia di speranza e scoperta, in un viaggio che unisce emozioni e mistero, tra le mani che incassano un enorme woofer e un legame familiare che si confronta con l’ignoto.

La prima immagine è il primo piano di mani che incassano l'enorme woofer di un muro di amplificatori nel deserto del Sahara a sud del Marocco per un rave party di hard trance, dove papà Luis (Sergi López), il suo piccolo Esteban e un bastardino sperano di trovare figliasorella scomparsa. Paradosso di modelli di vita, costume e cultura: tra l'ipnosi musicale e lo spazio illimitato Luis e il figlio scoprono un mondo di profonda e inebriante deriva, decidendo di seguire la carovana per un altro misterioso appuntamento. È uno dei film più personali e rischiati degli ultimi anni, destinato a dividere, soprattutto se si resiste al coinvolgimento del primo vero personaggio: il frastornante mix lisergico della musica tecno -estatica.

