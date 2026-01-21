Tempesta Harry il day after a Catania e provincia | litorale devastato dalla furia delle onde

Dopo il passaggio della tempesta Harry, il litorale di Catania e provincia si presenta con evidenti segni di danneggiamento. Le onde e il vento intensi hanno causato danni significativi lungo la costa, lasciando un patrimonio naturale e infrastrutturale compromesso. Il giorno dopo, si avverte la necessità di interventi per la messa in sicurezza e il ripristino delle zone colpite.

Il passaggio della tempesta Harry ha lasciato una scia di danni ingenti su tutto il territorio etneo, con un litorale sfigurato dalla violenza delle onde e del vento che hanno imperversato per 48 ore. La conta dei danni coinvolge l'intera costa catanese. Il lungomare cittadino si presenta questa.

Mareggiata Catania, la furia delle onde irrompe in stradaNella giornata del 20 gennaio 2026, Catania ha subito gli effetti di una potente mareggiata che ha causato danni e disagi.

Maltempo, Corsaro (Anci): "Sostegno urgente ai Comuni colpiti dalla tempesta Harry"Il maltempo causato dalla tempesta Harry ha provocato danni significativi ai territori siciliani.

