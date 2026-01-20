mareggiata catania la furia delle onde irrompe in strada

Nella giornata del 20 gennaio 2026, Catania ha subito gli effetti di una potente mareggiata che ha causato danni e disagi. L’ondata di maltempo ha portato all’affondamento di un’imbarcazione al porto, alla caduta di alberi e pali, oltre a numerosi interventi dei vigili del fuoco per gestire i dissesti e i rischi per la sicurezza pubblica.

Roma, 20 gennaio 2026 – Un' imbarcazione ormeggiata al porto affondata, alberi divelti, pali pericolanti, detriti lungo le strade e dissesti statici: oltre una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco legati all'emergenza maltempo a Catania e in provincia. Il ciclone Harry che sta sferzando la Sicilia, Calabria e Sardegna, ha provocato forti mareggiate nel capoluogo etneo. Stamattina onde alte diversi metri hanno sferzato il circolo velico Nic, nel molo di Levante del porto di Catania. Momenti di paura quando le onde della mareggiata in corso hanno superato i frangiflutti e il camminamento, riversando una cascata di acqua sul piazzale dove erano parcheggiate decine di vetture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

