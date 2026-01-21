Teatro nei Borghi a Domodossola con Jesus Christ Superstar

Venerdì 23 gennaio alle 21, presso il Santuario della Madonna della Neve a Domodossola, si tiene una serata dedicata al teatro nei borghi con una versione jazz di alcune scene di

Venerdì 23 gennaio, alle 21, presso il Santuario della Madonna della Neve a Domodossola va in scena una inedita versione jazz di una selezione del celebre musical Jesu Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber.Lo spettacolo continua la stagione "Teatro nei Borghi" 202526, organizzata da.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Castrocaro e Terra del Sole pronte a far festa con ‘Natale nei Borghi’Castrocaro Terme e Terra del Sole si preparano a vivere il periodo natalizio con l’evento ‘Natale nei Borghi’.

Leggi anche: Teatro San Carlo di Napoli, una Medea superstar: chiamatela Sondra

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: DAS – Borghi d’Arte e Scena riparte: Buccirosso e Peppe Barra nei teatri della Calabria · CosenzaChannel.it; Michele La Ginestra il 17 gennaio a Carpineto Romano; Cosa fare in Emilia-Romagna nei weekend di gennaio 2026; Alberici, Buroni e Gugliemetti vincono il primo Mondiale di Trucco a 6 giocatori a Nibbiano.

Teatro nei Borghi a Domodossola con Jesus Christ SuperstarVenerdì 23 gennaio, alle 21, presso il Santuario della Madonna della Neve a Domodossola va in scena una inedita versione jazz di una selezione del celebre musical Jesu Christ Superstar di Andrew Lloyd ... novaratoday.it

Da Boccaccio a Goldoni: il teatro e i classici nei borghi dell’Alta Val SerianaVal Seriana. Le opere teatrali entrano in relazione con gli spazi cittadini in un intimo dialogo con lo spettatore alla scoperta di commedie ma anche racconti e novelle. A Clusone e Ardesio dal 22 ... bergamonews.it

IL TEATRO "PORTELLA" TRA LE ECCELLENZE DEI BORGHI ITALIANI DOVE LA ROCCIA DIVENTA SCENA E IL SILENZIO ASCOLTA Il Comune di Oriolo accoglie con grande orgoglio il prestigioso riconoscimento attribuito al Teatro Portella, inserito d - facebook.com facebook