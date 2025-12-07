Teatro San Carlo di Napoli una Medea superstar | chiamatela Sondra
Quando Medea evoca l?uccisione dei figli con le mani insanguinate, sullo sfondo i due pianeti sempre incombenti sulla scena si avvicinano fino a esplodere, proprio come nelle ultime sequenze. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli, la Medea al Teatro San Carlo: quella storia antica ma così moderna - San Carlo: sipario alle 19 su «Medea» di Luigi Cherubini, opera mai vista a Napoli, qui nella versione in italiano di Carlo Zangarini con i recitativi di Franz Lachner, realizzata ... Come scrive ilmattino.it
Al San Carlo la prima è con la Medea di Martone con Radvanovsky - Una prima davvero assoluta: il 6 dicembre 2025 si alza il sipario sulla Stagione 2025/2026 del teatro di San Carlo con Medea, opera di Luigi Cherubini su libretto di François- Secondo ansa.it
