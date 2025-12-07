Teatro San Carlo di Napoli una Medea superstar | chiamatela Sondra

Ilmattino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando Medea evoca l?uccisione dei figli con le mani insanguinate, sullo sfondo i due pianeti sempre incombenti sulla scena si avvicinano fino a esplodere, proprio come nelle ultime sequenze. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

teatro san carlo di napoli una medea superstar chiamatela sondra

© Ilmattino.it - Teatro San Carlo di Napoli, una Medea superstar: chiamatela Sondra

Approfondisci con queste news

teatro san carlo napoliNapoli, la Medea al Teatro San Carlo: quella storia antica ma così moderna - San Carlo: sipario alle 19 su «Medea» di Luigi Cherubini, opera mai vista a Napoli, qui nella versione in italiano di Carlo Zangarini con i recitativi di Franz Lachner, realizzata ... Come scrive ilmattino.it

teatro san carlo napoliTeatro San Carlo di Napoli, 8 minuti di applausi per la "Medea" di Cherubini - Otto minuti di applausi al San Carlo per la “Medea” di Cherubini, per la prima volta a Napoli nonostante i suoi più di duecento anni ... Si legge su msn.com

teatro san carlo napoliTeatro San Carlo di Napoli, oggi la prima: in scena “Medea” - Senza tanti vip e rappresentanti istituzionali, ma la “Medea” di Luigi Cherubini, mai vista a Napoli, può contare ... Da msn.com

teatro san carlo napoliAl San Carlo la prima è con la Medea di Martone con Radvanovsky - Una prima davvero assoluta: il 6 dicembre 2025 si alza il sipario sulla Stagione 2025/2026 del teatro di San Carlo con Medea, opera di Luigi Cherubini su libretto di François- Secondo ansa.it

Napoli, prima del San Carlo: applausi per la «Medea» di Mario Martone. Assente Fico, c’è De Luca - In scena stasera «Medea» di Luigi Cherubini con la regia di Mario Martone, accolta con grande entusiasmo dal pubblico. Come scrive msn.com

Al San Carlo di Napoli, il 6 dicembre debutta la Medea di Martone - Al San Carlo di Napoli, dal 6 al 16 dicembre andrà in scena la Medea di Mario Martone. Da quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro San Carlo Napoli