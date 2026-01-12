Una Davos formato Trump Ecco la pattuglia americana al Forum
Al Forum di Davos, la presenza di Donald Trump si distingue per la sua partecipazione diretta, senza collegamenti remoti. Accompagnato da una rappresentanza americana significativa, l’evento si arricchisce di una figura ormai centrale nelle dinamiche internazionali. La sua presenza in loco offre un’occasione per analizzare le posizioni e le prospettive degli Stati Uniti nel contesto globale, rappresentando un momento di attenzione e dialogo tra le principali potenze mondiali.
Sì, ci sarà anche lui, Donald Trump. E non in collegamento da remoto, come lo scorso anno. Ma in carne e ossa e anche in buona compagnia. Mancano ancora pochi giorni al tradizionale vertice di Davos, il salotto buono nel cuore delle Alpi Svizzere, dove finanza e politica si stringono la mano. Eppure l’edizione 2026 della kermesse organizzata dal World economic forum, già si preannuncia diversa dalla altre. Tanto per cominciare al filo conduttore degli incontri, dei dibattiti e dei vari faccia a faccia tra capi di governo, di Stato, economisti e banchieri, si aggiungeranno tre tasselli, ovvero i dossier Venezuela, Groenlandia e Iran. 🔗 Leggi su Formiche.net
