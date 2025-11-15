Disagi sulla linea Caserta-Napoli via Cancello per i lavori dell' Alta Velocità

Dal 25 novembre (ore 00:01) al 5 dicembre (ore 4:00) la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Napoli, Cancello e Caserta subirà significative variazioni per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rfi, nell’ambito degli interventi legati al nuovo itinerario. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Disagi per i viaggiatori della linea regionale: il bus che avrebbe dovuto effettuare la fermata alla stazione di Roccaravindola, in direzione Vairano, alle 14, è passato senza fermarsi - facebook.com Vai su Facebook

Caserta, crollo e cedimento rete idrica: caos per doppia emergenza - Forti disagi segnalati in periferia e nel cuore del centro storico: è precipitato al suolo un cavo dell'alta tensione in ... ilmattino.it scrive