Lavori alla stazione di Napoli Centrale | modifiche e cancellazioni di alcuni treni regionali la mappa dei disagi

Salernotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle ore 23 di venerdì 21 alle ore 15 di domenica 23 novembre, al via i nuovi lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale, con la modifica del programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia. In particolare, sono interessate le tratte Napoli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

