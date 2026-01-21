Tabaccheria nuovamente presa di mira dai vandali il titolare | Ragazzini che girano nel cuore della notte dove sono i genitori?

🔊 Ascolta la notizia

La tabaccheria di Santarcangelo di Damiano Donno è stata nuovamente danneggiata da atti vandalici, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul comportamento dei giovani nel cuore della notte. Donno esprime rammarico e sconforto di fronte a ripetuti episodi di vandalismo, chiedendo maggiore attenzione e responsabilità da parte delle famiglie. La situazione evidenzia la necessità di interventi condivisi per garantire tranquillità e rispetto nel centro della città.

“Non ci sono più parole per definire quello che sta accadendo a Santarcangelo”. E' tra il disperato e il rassegnato il tono di voce di Damiano Donno, proprietario di due tabaccherie nella città clementina, finito nuovamente nel mirino dei vandali. Già in passato le sue attività erano state.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

