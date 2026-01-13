Scuole prese di mira dai vandali il Comune installa i nuovi sistemi d' allarme
Il Comune di Rimini ha avviato l’installazione di nuovi sistemi di allarme nelle scuole di infanzia Zavalloni-XX Settembre e Celle, oltre alla scuola elementare di Corpolò. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza degli edifici scolastici, recentemente oggetto di atti vandalici. Gli interventi sono parte di un’azione più ampia per tutelare ambienti educativi, garantendo la tranquillità di studenti e personale scolastico.
A Rimini arrivano nuovi impianti antintrusione nelle scuole di infanzia comunali Zavalloni-XX Settembre e Celle e alla scuola elementare di Corpolò. Lo annuncia il Comune, aggiungendo che i lavori partiranno nelle prossime settimane. In particolare a Corpolò, oltre ad intervenire con il montaggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
