SuperEnalotto centrato un 5 nel cuore di Napoli | la tabaccheria dove è stata giocata la schedina vincente

Un'agenzia di Napoli ha recentemente annunciato la vincita di un

Napoli a segno con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di martedì 30 dicembre, infatti, è stato centrato nella città partenopea un "5" da 10.663,24 euro.La schedina vincente - riferisce Agipronews - è stata convalidata presso la Tabaccheria Mautone in via Nardones 9.Intanto il jackpot per la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

