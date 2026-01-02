Supplenze docenti | il 2026 si apre con la ricerca di insegnanti anche tramite Interpello

Per l’anno scolastico 2025/26, le supplenze docenti saranno gestite anche tramite interpello, come previsto dall'OM n. 88/2024. Questa procedura sarà adottata quando le graduatorie saranno esaurite, ossia quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. Il procedimento mira a garantire continuità didattica e una gestione più efficiente delle supplenze nelle scuole italiane.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.

Stop alle supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola secondaria con la Legge di Bilancio 2026 - La Legge di Bilancio 2026 introduce lo stop alle supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola secondaria. ticonsiglio.com

Supplenze docenti anno scolastico 2025/26: si sono conclusi a dicembre numerosi percorsi abilitanti per il conseguimento dei 30 0 60 CFU. I vantaggi sono sia immediati che futuri, ma al momento non è possibile cambiare fascia nelle GPS. x.com

