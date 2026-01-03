Nel 2026, le supplenze per i docenti continueranno a essere gestite anche attraverso la procedura di interpello, come previsto dall'OM n. 88/2024. Questa modalità sarà attivata una volta esaurite le graduatorie, quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare incarichi. La procedura di interpello rappresenta un metodo complementare per coprire le supplenze residue, garantendo continuità all’offerta formativa.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Supplenze docenti: il 2026 si apre con la ricerca di insegnanti anche tramite Interpello

Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26: migliaia di INTERPELLI per la ricerca di insegnanti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Supplenze da gennaio 2026, abilitati a dicembre rimangono in seconda fascia GPS ma hanno priorità negli interpelli; Supplenze 2025/2026, le cattedre non si possono spezzare per consentire ai docenti il completamento; Supplenze scolastiche, regole e diritti nel biennio 2024/2026: cosa cambia per i docenti; Supplenze Docenti e ATA per l'Anno Scolastico 2025/2026: Guida Completa alle Nuove Disposizioni.

Supplenze docenti a gennaio 2026: posto accantonato concorso, sostegno in deroga, proroga e conferma. Tutte le nomine - Gennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le festività natalizie. orizzontescuola.it