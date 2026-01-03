Supplenze docenti | il 2026 si apre con la ricerca di insegnanti anche tramite Interpello
Nel 2026, le supplenze per i docenti continueranno a essere gestite anche attraverso la procedura di interpello, come previsto dall'OM n. 88/2024. Questa modalità sarà attivata una volta esaurite le graduatorie, quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare incarichi. La procedura di interpello rappresenta un metodo complementare per coprire le supplenze residue, garantendo continuità all’offerta formativa.
Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.
