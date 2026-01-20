Petizione contro chiusura dell' Interspar | Presidio fondamentale per la comunità

Una petizione è stata avviata per opporsi alla possibile chiusura dell’Interspar di Brindisi, considerato un presidio importante per la comunità locale. Questo punto vendita rappresenta un punto di riferimento per molti cittadini, offrendo servizi essenziali e contribuendo alla vita quotidiana del quartiere. La mobilitazione nasce dall’esigenza di tutelare un luogo che, per la comunità, ha un ruolo significativo nel tessuto sociale e commerciale della città.

Istanza inviata all'azienda, corredata da centinaia di firme. Timore anche per il futuro lavorativo dei dipendenti del supermercato, situato in viale Aldo Moro BRINDISI - Una comunità in fermento si schiera a difesa di quello che considera molto più di un semplice supermercato. I residenti e i clienti abituali del punto vendita Interspar di viale Aldo Moro 81, hanno lanciato una petizione per esprimere il proprio dissenso contro la notizia della prossima chiusura dell'esercizio. Attraverso un'istanza formale indirizzata alla dirigenza di Despar, Eurospar e Interspar, i sottoscrittori definiscono il punto vendita un "presidio fondamentale per l'intera comunità locale".

