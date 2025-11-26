Scuola Manzoni verso la chiusura? La Flc Cgil | Mancato confronto con famiglie e docenti

La possibile chiusura della chiusura della scuola primaria Manzoni, di cui si è discusso martedì pomeriggio in Consiglio comunale, preoccupa la Flc Cgil. “L’annuncio presenta numerose criticità, a partire dal ruolo strategico che ha la scuola all’interno del quartiere Foro Boario - premette il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Scuola Manzoni verso la chiusura? La Flc Cgil: "Mancato confronto con famiglie e docenti"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Polemica per la decisione del preside della scuola media Manzoni-Dino e Clarenza. La mamma del bimbo si rivolge al Garante della disabilità: "Nessuna malizia nel suo gesto, sbagliato affrontarlo in questo modo. Temo che sia solo un modo per allontanarlo - facebook.com Vai su Facebook

"No alla chiusura della scuola Manzoni" - Sono stati ben 11 i question time presentati, oltretutto tutti dal Pd, durante il consiglio comunale di ieri. Riporta msn.com

Chiusura scuole a Pozzuoli dopo la forte scossa di terremoto - Napoli, 13 maggio 2025 – A Pozzuoli le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sono sospese in via precauzionale "a far data dal 13 maggio 2025 e fino a revoca ... Secondo quotidiano.net