Superbike Andrea Iannone non sarà ai test di Jerez Forfait anche in Australia

Andrea Iannone non prenderà parte ai test di Jerez e anche in Australia sarà assente. L’evento di Jerez, che si svolgerà nelle prossime ore, rappresenta l’inizio ufficiale delle sessioni di prove per il Mondiale 2026 di Superbike, un momento importante per il team e i piloti coinvolti. La sua assenza sarà certamente notata, ma l’attività proseguirà con altri protagonisti pronti a scendere in pista.

Ancora poche ore e si alzerà il sipario in quel di Jerez de La Frontera, iconico circuito spagnolo che sarà domani teatro dei primi test validi per il Mondiale 2026 di Superbike per due giornate di lavoro particolarmente intensi. Sarà prevista la presenza della maggior parte dei centauri in lizza, con fari puntati chiaramente su Nicolò Bulega, primo pilota del team Aruba.it Racing Ducati e motivatissimo a conquistare il primo titolo della carriera. Con lui, è doveroso ricordarlo, ci sarà anche Iker Lecuona, neo acquisto della rossa. Ma tra i tanti piloti- vedi gli Alvaro Bautista, i Sam Lowes e gli altri – non potrà essere della partita Andrea Iannone. 🔗 Leggi su Oasport.it

