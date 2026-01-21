Super Zes confronto tra Schifani e Foti sulla gestione delle risorse

Oggi a Roma si è svolto un incontro tra Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, e Tommaso Foti, ministro agli Affari europei, al PNRR e alle Politiche di coesione. Il confronto, caratterizzato da un clima positivo, ha riguardato la gestione delle risorse del Super ZES, evidenziando un atteggiamento di collaborazione tra le istituzioni. Un momento di dialogo volto a condividere strategie e obiettivi comuni per lo sviluppo territoriale.

Sul tavolo fondi europei e nazionali per sostenere gli investimenti in Sicilia, ipotesi di integrazione per massimizzare il credito d'imposta Un confronto definito positivo e improntato alla collaborazione quello che si è svolto oggi nella capitale tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il ministro agli Affari europei, al Pnrr e alle Politiche di coesione Tommaso Foti. Al centro dell'incontro, le risorse europee e nazionali destinate allo sviluppo della Sicilia e le modalità di gestione dei fondi extraregionali. Durante il vertice è stata esaminata la possibilità di intervenire sull'attuale programmazione finanziaria, con particolare riferimento all'utilizzo di circa 200 milioni di euro da destinare all'integrazione delle risorse statali.

