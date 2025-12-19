Via libera alla Super Zes siciliana Schifani | Più semplificazione amministrativa e 10 milioni in più alle imprese

Con l’approvazione dell’articolo 4 della legge di stabilità, la Sicilia rafforza la Super Zes, puntando su semplificazione amministrativa e maggiori risorse. Il presidente Schifani annuncia un incremento di 10 milioni di euro per il credito d’imposta, favorendo le imprese e incentivando investimenti strategici nell’area. Un passo importante per lo sviluppo economico dell’isola e per attrarre nuovi investimenti nel territorio siciliano.

"Con il via libera all'articolo 4 della legge di stabilità, la Regione Siciliana rafforza la Zes unica, introducendo ulteriori strumenti di semplificazione amministrativa e incrementando di 10 milioni di euro le risorse destinate al credito d'imposta per le imprese che realizzano investimenti nel.

