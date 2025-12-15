VIDEO | La sicurezza sul lavoro si impara a scuola | nasce a Modena un patto per formare i lavoratori di domani
A Modena nasce un'iniziativa innovativa per sensibilizzare i giovani alla sicurezza sul lavoro. Attraverso un nuovo patto, le scuole superiori della provincia si impegnano a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza, formando così i lavoratori di domani fin dai primi anni di formazione.
Promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro partendo dalle scuole superiori della provincia di Modena. È questo l’obiettivo dell’accordo sperimentale sottoscritto lunedì 15 dicembre da Provincia di Modena, Ufficio scolastico regionale per. Modenatoday.it
