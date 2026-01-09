Il Coordinamento Salviamo l’Elsa richiede alla Regione Toscana di mantenere ferma la revoca totale del decreto autorizzativo relativo al progetto ‘Tubone’. In vista di possibili revisioni, il gruppo ribadisce che ogni confronto deve partire dalla revoca definitiva, opponendosi a qualsiasi modifica che possa compromettere l’ambiente o il territorio coinvolto. La richiesta mira a garantire chiarezza e tutela, evitando compromessi che possano indebolire la posizione dei cittadini.

Di fronte all’ipotesi di una "revisione del progetto" annunciata in un tavolo con la Regione Toscana, il Coordinamento Salviamo l’Elsa ribadisce che ogni discussione deve partire da un presupposto non negoziabile: la revoca totale del decreto autorizzativo. "Non esiste revisione accettabile che contempli la posa del tubone, con oltre 300 espropri e il rischio di danni irreparabili all’antico sistema delle Gore, e tantomeno il prelievo di risorsa idrica all’interno del Parco dell’Elsa – viene affermato dal coordinamento –. Il progetto, così come concepito dalle società Pvg e Mak2, è intrinsecamente dannoso: anche una minima sottrazione d’acqua comprometterebbe in modo irreversibile gli habitat naturali presenti e la fruibilità del Parco". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "’Tubone’, stop all’autorizzazione". Il Coordinamento Salviamo l’Elsa chiede un tavolo alla Regione

Leggi anche: Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, ufficializzati i nuovi componenti della Regione Umbria

Leggi anche: Tavolo ministeriale per la Pierburg, la Regione chiede di dare priorità all'occupazione e alla continuità produttiva

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ranaldi lunedì incontrerà il Comune, che aveva chiesto di far passare il tubone dell’acquedotto sui resti delle mura trecentesche ritrovate - facebook.com facebook