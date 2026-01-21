Sucic dopo Inter Arsenal | Buona partita ma serviva più cinismo L’Arsenal ha la miglior difesa al mondo li abbiamo messi in difficoltà ma ci è mancato questo

Sucic, centrocampista dell’Inter, ha commentato la partita contro l’Arsenal, conclusa con la vittoria inglese per 3-1. Ha sottolineato come la squadra abbia disputato una buona partita, ma ha evidenziato la necessità di un maggiore cinismo in fase offensiva. Riconoscendo la solidità della difesa dell’Arsenal, Sucic ha affermato che, pur avendo messo in difficoltà gli avversari, è mancato l’ultimo passo decisivo per ottenere un risultato migliore.

Inter News 24 Sucic dopo Inter Arsenal: le parole del centrocampista nerazzurro al termine del match vinto 3-1 dagli inglesi in Champions League. Petar Sucic nel post partita di Inter Arsenal, ha analizzato la prestazione dei nerazzurri soffermandosi sulle occasioni create, sulla solidità difensiva degli inglesi e sul significato personale del suo gol. ANALISI DELLA PARTITA – «Loro sono una buona squadra, giocano un buon calcio ma noi abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto occasioni soprattutto nella prima metà quando abbiamo anche segnato. Nel secondo tempo non siamo riusciti a concretizzare quanto costruito, peccato». 🔗 Leggi su Internews24.com

