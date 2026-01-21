Sucic, centrocampista dell’Inter, ha commentato la partita contro l’Arsenal, conclusa con la vittoria inglese per 3-1. Ha sottolineato come la squadra abbia disputato una buona partita, ma ha evidenziato la necessità di un maggiore cinismo in fase offensiva. Riconoscendo la solidità della difesa dell’Arsenal, Sucic ha affermato che, pur avendo messo in difficoltà gli avversari, è mancato l’ultimo passo decisivo per ottenere un risultato migliore.

Inter News 24 Sucic dopo Inter Arsenal: le parole del centrocampista nerazzurro al termine del match vinto 3-1 dagli inglesi in Champions League. Petar Sucic nel post partita di Inter Arsenal, ha analizzato la prestazione dei nerazzurri soffermandosi sulle occasioni create, sulla solidità difensiva degli inglesi e sul significato personale del suo gol. ANALISI DELLA PARTITA – «Loro sono una buona squadra, giocano un buon calcio ma noi abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto occasioni soprattutto nella prima metà quando abbiamo anche segnato. Nel secondo tempo non siamo riusciti a concretizzare quanto costruito, peccato». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sucic dopo Inter Arsenal: «Buona partita, ma serviva più cinismo. L’Arsenal ha la miglior difesa al mondo, li abbiamo messi in difficoltà, ma ci è mancato questo»

Pagelle Inter Arsenal: Sucic di classe, Pio di voglia, ma la difesa balla troppo!Ecco le pagelle dell’incontro tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata di Champions League a San Siro.

Sucic dopo Inter-Arsenal: “Bel gol, ma conta poco se non vinci”Dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Arsenal, Petar Sucic commenta il suo gol, sottolineando che, sebbene apprezzabile, non basta senza una vittoria.

