Dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Arsenal, Petar Sucic commenta il suo gol, sottolineando che, sebbene apprezzabile, non basta senza una vittoria. Il centrocampista croato evidenzia l’importanza dei risultati e riconosce la superiorità dell’avversario nei momenti chiave, offrendo un’analisi lucida della partita e delle sue implicazioni per il cammino del team.

Al termine di Inter-Arsenal, gara persa dai nerazzurri nonostante una prestazione a tratti competitiva, prende la parola Petar Sucic, autore dell’unico gol dell’ Inter nella serata contro l’ Arsenal: il centrocampista croato analizza la sconfitta con lucidità, mettendo davanti a tutto il risultato e riconoscendo la superiorità avversaria nei momenti decisivi. Nonostante la soddisfazione personale per la rete segnata, il numero nerazzurro non nasconde l’amarezza per una partita in cui l’Inter ha mostrato qualità senza riuscire a incidere fino in fondo. Il suo è un giudizio netto, privo di alibi, che fotografa lo stato d’animo dello spogliatoio dopo il ko. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Sucic dopo Inter-Arsenal: “Bel gol, ma conta poco se non vinci”

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (7) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia nienteNella partita di San Siro tra Inter e Arsenal, i Gunners si impongono con un risultato di 3-1.

LIVE Inter-Arsenal 1-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: a Jesus risponde Sucic! Gran gol del bosniaco!Segui in tempo reale la sfida tra Inter e Arsenal valida per la Champions League 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Torna la Thu-La, le probabili formazioni di Inter-Arsenal; Sucic, il primo gol assoluto in Champions è spettacolare! Il centrocampista croato butta giù la porta; Formazioni ufficiali Inter-Arsenal: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Thuram, Esposito, Saka e Gyokeres; Le probabili formazioni di Inter-Arsenal (Champions League).

Inter-Arsenal 1-3: video, gol e highlightsSpettacolo a San Siro dove l’Arsenal vince con la doppietta di Gabriel Jesus e il sigillo finale di Gyokeres. Buona Inter a lunghi tratti: Sucic trova il pari provvisorio dopo la prima rete del brasil ... sport.sky.it

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (6,5) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia niente, Pio Esposito (6,5)A San Siro va in scena un match spettacolare tra Inter e Arsenal ma a spuntarla sono i Gunners che vincono 3-1 e si confermano i dominatori di questa League Phase di Champions League. I ... msn.com

Contro l'Udinese, Chivu potrebbe cambiare ancora il centrocampo e riproporre Sucic come mezzala Il croato, dopo un impatto esaltante con la maglia dell'Inter, ha sofferto una leggera flessione nelle ultime settimane L'età e il talento, però, sono dalla sua pa - facebook.com facebook

Dopo Atletico Madrid e Liverpool, @inter perde anche con @Arsenal. Non appena è salito il livello i risultati non sono arrivati. Nei primi due casi le sconfitte sono immeritate, con l’Arsenal la differenza si è vista. Una certezza in positivo è Pio Esposito: entr x.com