Ecco le pagelle dell’incontro tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata di Champions League a San Siro. Analizziamo le prestazioni dei principali protagonisti, evidenziando le caratteristiche e le impressioni di ciascun giocatore senza eccessi di enfasi. Un’osservazione equilibrata per comprendere meglio l’andamento della partita e i singoli contributi in campo.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Arsenal: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 7^ giornata di Champions League. Finisce qui Inter Arsenal, risultato finale di 1 a 3 nel match valevole per il 7° turno della League Phase della Champions League, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. TOP a fine primo tempo: Sucic. FLOP a fine primo tempo: Sommer. TOP a fine partita: Sucic, Pio Esposito. FLOP a fine partita: Sommer, Luis Henrique, Thuram.. 3-5-2: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (Diouf), Barella (Frattesi), Zielinski (Bonny), Sucic, Dimarco; Lautaro (Pio Esposito), Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Inter Arsenal: Sucic di classe, Pio di voglia, ma la difesa balla troppo!

Leggi anche: Inter-Kairat 2-1, le pagelle: Carlos Augusto (7) allontana la paura, Pio Esposito (5,5) poco concreto, Dumfries (5) corre ma sbaglia troppo

Pagelle Parma Inter: Dimarco decide, Pio lotta, Sucic spreca!Le pagelle di Parma-Inter analizzano le prestazioni dei protagonisti nel match valido per la 19ª giornata di Serie A al Tardini.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Lautaro trascina l'Inter: Udinese battuta 1-0; Le pagelle di Inter-Lecce 1-0: Francesco Pio Esposito decisivo, Akanji solido; deludono Andy Diouf e Marcus Thuram; Inter-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Pio Esposito vale un +6, Falcone (quasi) insuperabile, i nerazzurri sono Campioni d'Inverno; Le probabili formazioni di Inter-Arsenal (Champions League).

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (7) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia nienteA San Siro va in scena un match spettacolare tra Inter e Arsenal ma a spuntarla sono i Gunners che vincono 3-1 e si confermano i dominatori di questa League Phase di Champions League. I ... ilmessaggero.it

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: incubo Bastoni (5), Lautaro non incide (5,5). Sucic (6,5) e Pio Esposito (6,5) il nuovo che avanzaL'Inter di Cristian Chivu perde per la terza volta di fila in Champions League, arrendendosi, dopo Atletico e Liverpool, anche al cospetto dell'Arsenal capolista e complicando i piani ... leggo.it

Inter-Juventus Women 2-1, le PAGELLE: Schatzer errore sanguinoso, male Vangsgaard - facebook.com facebook

Le pagelle di #UdineseInter 0-1 #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com