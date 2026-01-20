LIVE Inter-Arsenal 1-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | a Jesus risponde Sucic! Gran gol del bosniaco!

Segui in tempo reale la sfida tra Inter e Arsenal valida per la Champions League 2026. La partita si è conclusa con un pareggio 1-1, grazie al gol di Jesus e alla risposta di Sucic. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita e sui risultati, cliccando sul link per la diretta live. Una partita ricca di emozioni che tiene alta l’attenzione dei tifosi.

18? Non ci si ferma più! Che spettacolo in questi primi 18?. Eze prova una conclusione molto forte da vicino, non trova la porta! 17? INCREDIBILE GOOOOOOOLLLLL DI SUCICCCCCCCC!!!!! Mezzo collo esterno per lui che batte Raya dopo una bella azione nata da uno spunto per Thuram che tiene la palla in area, prova la conclusine che viene ribattuta e poi arriva Sucic da dietro! 16? Altra occasione per l'Inter!! Lautaro tocco dentro per Thuram che però non riesce a concludere in porta e trova solo il difensore avversario. 16? Si rimane a centrocampo. Uscita la difesa dell'Arsenal ma un tocco di troppo caccia la palla fuori.

