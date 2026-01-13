Un migrante bengalese di 29 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione a Brescia, dopo essere stato giudicato colpevole di aver violentato una bambina di 10 anni nel 2024. La vicenda si è svolta all’interno di un centro di accoglienza e ha suscitato attenzione sulle misure di sicurezza e tutela dei minori nelle strutture di accoglienza.

Brescia, 13 gennaio 2026 – Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di carcere al termine di un processo in abbreviato a Brescia per aver violentato una bambina di 10 anni nell'estate 2024. La pm Federica Ceschi aveva chiesto 6 anni e 8 mesi di reclusione. I fatti avvennero in un ex albergo di San Colombrano, frazione di Collio, in Valtrompia, allora centro di accoglienza per i richiedenti asilo. Lo shock . Fu la madre della piccola ad accorgersi che qualcosa non andava. La bimba infatti di colpo aveva cambiato atteggiamento, si era fatta triste e pensierosa, poco incline a parlare. In più lamentava strani dolori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stuprò una bambina in un centro di accoglienza del Bresciano: migrante condannato a 5 anni

