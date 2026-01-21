Strage Crans-Montana i 493 franchi sul conto e l’interrogatorio fiume | i misteri di Jacques Moretti

La vicenda di Jacques Moretti a Crans-Montana si apre con il mistero dei 493 franchi sul conto e prosegue con un lungo interrogatorio delle autorità svizzere. Dopo quasi dieci ore di audizione, l’uomo ha fornito le sue versioni, senza tuttavia chiarire appieno i dubbi. La situazione rimane avvolta da incertezze, mentre gli inquirenti continuano a indagare sui dettagli della vicenda.

Dieci ore davanti ai pm: Moretti risponde, ma non convince. Quasi dieci ore di interrogatorio, senza un vero punto di svolta. È durata un’intera giornata l’audizione di Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation, la discoteca-bar di Crans-Montana dove, nella notte di Capodanno, 40 persone hanno perso la vita e 116 sono rimaste ferite in uno dei roghi più gravi degli ultimi anni in Svizzera. Moretti, indagato insieme alla moglie Jessica Maric per omicidio doloso, lesioni e incendio doloso, è comparso per la seconda volta davanti alla procuratrice generale aggiunta del Cantone Vallese, Catherine Seppey, alla presenza anche dei legali delle famiglie delle vittime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Crans-Montana, interrogatorio fiume per Jacques Moretti: 10 ore in procura. Giallo sui 493 franchi sul contoJacques Moretti, titolare del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato ascoltato in procura per circa 10 ore.

Strage Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura per un nuovo interrogatorio – VideoJessica e Jacques Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono convocati per un nuovo interrogatorio in Procura.

