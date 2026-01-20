Crans-Montana interrogatorio fiume per Jacques Moretti | 10 ore in procura Giallo sui 493 franchi sul conto

Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato ascoltato in procura per circa 10 ore. L'interrogatorio si concentra su un saldo di 493 franchi presente sul conto. La vicenda riguarda l'incendio che, nella notte di Capodanno, ha causato la morte di 40 persone nel seminterrato del locale. L'inchiesta proseguirà nelle prossime ore per fare luce sugli eventi.

Proseguirà domani mattina l' interrogatorio di Jacques Moretti, uno dei due titolari del bar Le Constellation di Crans-Montana dove, la notte di Capodanno, sono morte 40 persone a seguito dell 'incendio divampato nel seminterrato della struttura. Il 49enne, in carcere da 10 giorni, è stato sentito dai pm, davanti al giudice del tribunale di Sion, per oltre sei ore. All'interrogatorio ha assistito anche la moglie Jessica, che indagata a piede libero per il rogo. Il giudice si riserva sull'eventuale scarcerazione, dopo che un amico della coppia ha provveduto al pagamento della cauzione. I dubbi sul conto dei Moretti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Crans-Montana, nuovo interrogatorio fiume per Jacques Moretti e la moglie Jessica: cosa filtra dalla ProcuraLa procura di Crans-Montana ha convocato nuovamente Jacques e Jessica Moretti per un interrogatorio, nel quadro delle indagini sulla tragedia che ha causato la morte di 40 persone nel locale di loro proprietà.

Strage Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura per un nuovo interrogatorio – VideoJessica e Jacques Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono convocati per un nuovo interrogatorio in Procura.

