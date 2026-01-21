Stradella duplice tentata rapina | arrestate due minorenni

A Stradella, due minorenni sono state arrestate dai carabinieri per aver tentato due rapine e aver opposto resistenza. Le ragazze, finite al carcere minorile di Beccaria, sono state fermate in flagranza di reato. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il compimento delle azioni criminose, confermando l'importanza della presenza delle forze di sicurezza sul territorio.

Stradella (Pavia), 21 gennaio 2026 - Questa volta sono finite al Beccaria. Due ragazzine, minorenni, sono state arrestate in flagranza dai carabinieri di Stradella, per duplice tentata rapina, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. "Le due giovani - spiegano i carabinieri nel comunicato diramato oggi, mercoledì 21 gennaio - già note ai militari per numerosi episodi che avevano destato forte allarme sociale nella cittadina di Stradella, risultavano gravate da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, tra cui rapine, furti, lesioni e danneggiamenti". Il duplice episodio che ha messo nuovamente nei guai le due ragazzine risale alla sera di sabato scorso, 17 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stradella, duplice tentata rapina: arrestate due minorenni Napoli, tre minorenni arrestati per tentata rapina: aggredirono un 17enne col coltelloTre minorenni sono stati arrestati a Napoli per aver tentato una rapina ai danni di un 17enne, aggredendolo con un coltello. Napoli, tre minorenni arrestati per tentata rapina: aggredirono un 17enne con un coltelloA Napoli, tre minorenni sono stati arrestati per aver tentato di rapinare un 17enne, aggredendolo con un coltello.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.