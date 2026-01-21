Storia di Porta San Sebastiano

Porta San Sebastiano, originariamente conosciuta come Porta Appia, è una delle principali entrate alla città di Roma, inserita nella cinta delle Mura Aureliane. Nel corso del Medioevo, il suo nome e la sua funzione si sono evoluti, riflettendo i cambiamenti storici e urbanistici della zona. Questa porta rappresenta un importante esempio di architettura militare e storica, testimone del passato della città e delle sue trasformazioni nel tempo.

Porta Appia, una delle più imponenti tra le porte che si aprono nella cinta delle Mura Aureliane, cambiò nome nel corso del Medioevo in Porta S. Sebastiano, in memoria del martire cristiano sepolto nella catacomba fuori le mura.

