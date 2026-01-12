Aiello del Sabato in festa per San Sebastiano e San Fabiano

Aiello del Sabato si appresta a celebrare i festeggiamenti dedicati a San Sebastiano e San Fabiano, patroni del paese. L’evento, che si svolgerà dall’11 al 25 gennaio 2026, rappresenta un momento importante di tradizione religiosa e partecipazione comunitaria. Durante questo periodo, la comunità si riunisce per eventi e celebrazioni che rafforzano il senso di identità e di appartenenza locale.

Aiello del Sabato si prepara a vivere giorni di intensa devozione e partecipazione popolare in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Sebastiano e Fabiano, in programma dall'11 al 25 gennaio 2026. Un ricco calendario di appuntamenti religiosi e civili accompagnerà la comunità.

