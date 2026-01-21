Stop all’acqua tra il 28 e il 29 gennaio | le zone colpite

Tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio 2026, alcune zone di Giugliano e Villaricca saranno senza acqua a causa di un intervento urgente sulla condotta idrica. La sospensione temporanea interesserà diverse aree dei due comuni, rendendo necessario pianificare l’uso dell’acqua in anticipo. Si consiglia di adottare le precauzioni del caso e di seguire eventuali aggiornamenti sulle modalità di ripristino del servizio.

Una notte senz'acqua. È quella che si prospetta, tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio 2026, per i cittadini di diverse zone dei comuni di Giugliano e Villaricca, a causa di un intervento urgente lungo la condotta che alimenta i due territori. Durante la fascia oraria dell'interruzione, ovvero.🔗 Leggi su Napolitoday.it Sospensione idrica a Giugliano e Villaricca: stop all'acqua nella notte tra il 28 e il 29 gennaioSi comunica che nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 2026, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 22:00 alle 06:00 nelle aree di Giugliano e Villaricca.

