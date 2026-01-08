Stop all’acqua a Fiumicino il 14 gennaio | le zone coinvolte

Acea Ato2 comunica che il 14 gennaio 2026, in alcune zone di Fiumicino, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle 18:00 alle 07:00 del giorno successivo. La sospensione è necessaria per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio idrico. Si consiglia di pianificare di conseguenza le esigenze di approvvigionamento durante l’intervento.

Fiumicino, 8 gennaio 2026 – Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Fiumicino, il giorno 1 4 gennaio 2026 dalle ore 18:00 alle ore 07:00 del 15 gennaio 2026. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua eo abbassamenti di pressione presso le seguenti vie e in quelle limitrofe: · via Portuense (dal ponte 2 Giugno al civico 1939) · via Fulco Ruffo di Calabria · via Giuseppe Miraglia · via Remo La Valle · via Mario Calderara · via Corradino D’Ascanio · via Ugo Baistrucchi · via Celestino Usuelli · viale Coccia di Morto (da via Portuense a via delle Vongole) · piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa · via delle Tinche · via delle Tartarughe · via delle Vongole Per limitare i disagi, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nel seguente punto: · piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

