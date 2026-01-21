Sospensione idrica a Giugliano e Villaricca | stop all’acqua nella notte tra il 28 e il 29 gennaio

Si comunica che nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 2026, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle 22:00 alle 06:00 nelle aree di Giugliano e Villaricca. La sospensione è dovuta a un intervento urgente sulla condotta principale DN 300. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’utilizzo dell’acqua durante le ore di interruzione.

L'operazione, programmata dalla Regione Campania, interesserà numerose strade e aree urbane, tra cui Corso Italia, la zona della Rotonda del Ristorante Paradiso, a Villaricca. A Giugliano il Corso Campano all'altezza della Villa Comunale, via Primo Maggio, via Papa Giovanni XXIII, via Aniello Palumbo, via G. Di Vittorio, via A. Volta, via E. De Nicola, via Licante, via Literno, via Pozzo Nuovo, via Fortunata del Forno, via Selva Piccola, via Innamorati e le relative aree limitrofe, oltre ai rioni Palumbo e De Blasio e a via Aviere Mario Pirozzi. Durante la fascia oraria dell'interruzione, i cittadini potrebbero riscontrare mancanza totale d'acqua o cali di pressione.

