Tassi in aumento per colpa dell’inflazione? La prossima mossa della Bce

Quifinanza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, l’Eurozona ha vissuto un periodo di relativo sollievo. Dopo la pandemia e lo shock energetico della guerra in Ucraina, la Banca Centrale Europea è riuscita a riportare l’inflazione verso il suo obiettivo del 2%, attraverso un ciclo di restrizioni monetarie senza precedenti. A settembre, il dato dell’armonizzato indice dei prezzi al consumo si è attestato al 2,2% su base annua. Un traguardo importante, che ha permesso alla Bce di avviare, seppur con cautela, un ciclo di riduzione dei tassi di riferimento. Tuttavia, il vento potrebbe essere sul punto di cambiare di nuovo. Un coro sempre più forte di analisti ed istituzioni avvertono che un nuovo rialzo del costo del denaro non è affatto da escludere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

