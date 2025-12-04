Tassi in aumento per colpa dell’inflazione? La prossima mossa della Bce

Negli ultimi mesi, l’Eurozona ha vissuto un periodo di relativo sollievo. Dopo la pandemia e lo shock energetico della guerra in Ucraina, la Banca Centrale Europea è riuscita a riportare l’inflazione verso il suo obiettivo del 2%, attraverso un ciclo di restrizioni monetarie senza precedenti. A settembre, il dato dell’armonizzato indice dei prezzi al consumo si è attestato al 2,2% su base annua. Un traguardo importante, che ha permesso alla Bce di avviare, seppur con cautela, un ciclo di riduzione dei tassi di riferimento. Tuttavia, il vento potrebbe essere sul punto di cambiare di nuovo. Un coro sempre più forte di analisti ed istituzioni avvertono che un nuovo rialzo del costo del denaro non è affatto da escludere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tassi in aumento per colpa dell’inflazione? La prossima mossa della Bce

Altri contenuti sullo stesso argomento

Secondo l'opinione unanime degli esperti, la Banca Nazionale Svizzera non taglierà i tassi d'interesse nonostante l'inflazione si sia azzerata, poiché l'aumento degli affitti sta compensando il calo dei prezzi dei beni importati. Vai su X

È difficile capire come si possa parlare di equità mentre si rinuncia a una tassa sugli extraprofitti delle banche. In un momento in cui famiglie e imprese faticano a tenere il passo con l’aumento dei tassi e del costo della vita, rinunciare a chiedere un contributo s - facebook.com Vai su Facebook

La Fed non abbassa i tassi (per colpa dei dazi). L’irritazione di Trump: “Powell sempre in ritardo” - Roma, 30 luglio 2025 – La Fed (la banca centrale americana) lascia i tassi di interesse invariati indispettendo, ancora una volta, il presidente Trump che da tempo chiede un abbassamento del costo del ... Come scrive quotidiano.net

Colpa dei daziLa Bce si è presa una pausa sui tassi d’interesse - Dopo otto tagli consecutivi, la Banca centrale europea ha tenuto il tasso di riferimento stabile al due per cento, in vista della scadenza dell’1 agosto e dell’esito dei negoziati commerciali tra Ue e ... Da linkiesta.it