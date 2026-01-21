stile di vita sano e salute avis aido e admo in campo

Lo stile di vita sano e la tutela della salute sono elementi essenziali per il benessere quotidiano. Organizzazioni come Avis, Aido e Admo svolgono un ruolo importante nel promuovere la donazione di sangue e la consapevolezza sulla sua importanza. La connessione tra attività fisica, qualità del sangue e longevità sottolinea quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio corpo e contribuire alla salute collettiva.

Il legame profondo tra l’energia che spendiamo ogni giorno, l’esercizio fisico e la composizione chimica del nostro sangue rappresenta un pilastro fondamentale per la longevità e il benessere, pur essendo un aspetto spesso trascurato nelle conversazioni quotidiane sulla salute. Per rimettere al centro l’importanza della prevenzione e della consapevolezza, nasce il convegno “Pieno di vita“, un evento divulgativo che si terrà sabato alle 15.30 al Teatro dell’Accademia di Tuoro sul Trasimeno. L’iniziativa, promossa con forza dall’Avis di Tuoro in stretta sinergia con Admo, Aido e con il sostegno dell’amministrazione comunale e dell’Avis regionale Umbria, si propone come un momento di riflessione collettiva su come uno stile di vita sano sia il presupposto indispensabile non solo per sentirsi in forma, ma anche per preservare quel patrimonio di solidarietà che permette di restare donatori attivi nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Accordo nel segno di inclusione e benessere "Atleti portavoce di uno stile di vita sano». Avis e Csi oltre lo sport . La Squadra del dono, un patto per l’altruismoAvis e Centro Sportivo Italiano hanno firmato un accordo per promuovere una cultura dell’altruismo e del benessere attraverso lo sport.

Salvò la vita a un coetaneo che voleva farla finita: ad Abraham Albornot il Premio Bontà di Avis e AidoAbraham Albornot, 22 anni, venezuelano residente a Sedrina, ha ricevuto il Premio Bontà di Avis e Aido durante la messa di Natale del 2025, riconoscimento assegnato per aver salvato la vita a un suo coetaneo.

L’importanza della dieta mediterranea: un patrimonio culturale da preservareLa dieta mediterranea non è solo una questione di alimentazione; è un patrimonio culturale che integra tradizione e benessere. Essa promuove uno stile di vita sano, ricco di sapori autentici e ingredi ... tuobenessere.it

