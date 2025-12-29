Salvò la vita a un coetaneo che voleva farla finita | ad Abraham Albornot il Premio Bontà di Avis e Aido

Abraham Albornot, 22 anni, venezuelano residente a Sedrina, ha ricevuto il Premio Bontà di Avis e Aido durante la messa di Natale del 2025, riconoscimento assegnato per aver salvato la vita a un suo coetaneo. Questo gesto di solidarietà testimonia l’importanza della sensibilità e dell’azione concreta a favore degli altri, valori fondamentali per la comunità e per il senso civico.

Sedrina (Bergamo), 29 dicembre 2025 – Il regalo più grande del 2025. Così Abraham Albornot, 22enne venezuelano da tre anni cittadino di Sedrina, nella Bergamasca, definisce il premio ricevuto durante la messa di Natale da Avis e Aido Sedrina, il 28esimo Premio Bontà, per aver salvato la vita a un coetaneo. " Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine alle istituzioni che mi hanno dato questo riconoscimento, è un enorme onore che terrò sempre nel cuore. Questo premio non celebra solo un momento, ma celebra la solidarietà, il valore e l'impegno che condividiamo come società".

