Il bel gesto dell'Ancona Le giovanili al Rimini senza società | Venite ad allenarvi qui con noi

Un abbraccio sportivo che supera le difficoltà e le rivalità di campo. Il settore giovanile dellAncona calcio ha lanciato un invito al Rimini per allenarsi insieme, dopo che il tribunale di Rimini ha decretato la liquidazione della società romagnola che giocava in serie C. L’iniziativa dei dirigenti dorici nasce dalla volontà di stare accanto a chi sta attraversando momenti bui, dimostrando che il calcio può essere anche solidarietà e sostegno reciproco. "Un pomeriggio da vivere fianco a fianco, condividendo il campo, il pallone e soprattutto la sensazione che il calcio non vi abbandona, nemmeno nei momenti più difficili", hanno scritto attraverso i canali social del club dorico, raccogliendo in poche righe il senso profondo di un gesto che va oltre la semplice cortesia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

