spunta il referente della maxi rete di hannoun

È stato individuato il referente della rete di Hannoun: si tratta di Ben Mohamed Mohamed, imam e rappresentante dell’Associazione Culturale Islamica in Italia. Dopo il dissequestro, si riapre il percorso per la nuova moschea in costruzione a Centocelle, finanziata dal Qatar con un investimento di 3,6 milioni di euro tramite l’associazione. La vicenda coinvolge anche il centro Al Huda e un compromesso di vendita risalente al 2012.

Arriva il dissequestro della nuova moschea in costruzione a Centocelle che fa capo all'Associazione Culturale Islamica in Italia, cui fa capo il centro Al Huda e il cui imam è Ben Mohamed Mohamed, che figura come rappresentante nel compromesso di vendita della moschea in nome e per conto dell'Associazione culturale il 26 settembre del 2012, ed è proprio il Qatar che ha finanziato l'acquisto dell'immobile per 3,6 milioni di euro, avvenuto tramite l'associazione. A dare la notizia del dissequestro è il movimento islamico «MuRo27», ovvero Musulmani per Roma 2027, progetto con dietro Francesco Tieri (convertito all'islam) che vuole contribuire alle elezioni della Capitale con proposte politiche basate sulla fede dei propri appartenenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

È stato dissequestrato il nuovo progetto della moschea a Centocelle, gestita dall'Associazione Culturale Islamica in Italia, con il coinvolgimento del centro Al Huda.

