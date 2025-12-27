Arrestato Mohammed Hannoun il referente di Hamas in Italia

Per anni abbiamo raccontato in solitudine le vicende che riguardavano Mohammed Hannoun, i suoi rapporti con Hamas, le campagne di raccolta fondi che mettevano al centro la beneficenza ma che, in realtà, rappresentavano un sostegno continuativo all’organizzazione terroristica. Una solitudine e un silenzio, da parte dei più, che è stato il terreno migliore per permettere all’architetto milanese e alla sua organizzazione di raccogliere oltre sette milioni di euro. Oggi quei nostri articoli trovano una conferma giudiziaria piena nell’inchiesta coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e condotta dalla Digos e dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Arrestato Mohammed Hannoun, il referente di Hamas in Italia Leggi anche: Finanziavano Hamas con associazioni benefiche: arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia Mohammed Hannoun Leggi anche: È stato arrestato il referente di Hamas in Italia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Arrestato Mohammad Hannoun: le finte raccolte fondi milionarie che finanziavano Hamas - Una raccolta fondi durata 20 anni, destinata sulla carta a contribuire agli scopi umanitari ma che in realtà portava oltre il 70% delle somme (7 milioni di euro) al Hamas o ad organizzazioni terrorist ... msn.com

Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia arrestato per i fondi ad Hamas - E' stato coccolato da Laura Boldrini, Alessandro Di Battista e Ghali l'architetto Mohammad Hannoun, arrestato oggi perché "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. startmag.it

Mohammad Hannoun, arrestato per terrorismo: allontanato da Milano, sgradito a Sesto e Cinisello. Quando diceva “simpatizzo con Hamas” - Tra i nove finiti nell’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova partita dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 in Israele c’è anche un volto noto delle manife ... msn.com

