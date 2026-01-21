Spazio come nascono le stelle vagabonde blu? Un nuovo studio ne spiega la genesi misteriosa

Le stelle vagabonde blu, osservate nello spazio profondo, rappresentano un fenomeno ancora poco compreso. Un recente studio analizza i processi e le condizioni ambientali che contribuiscono alla loro formazione e sopravvivenza. L’ambiente in cui si sviluppano gioca un ruolo fondamentale, influenzando la nascita e l’evoluzione di questi corpi celesti. Questa ricerca offre nuovi spunti per comprendere meglio la complessità del nostro universo e i meccanismi che regolano la vita delle stelle.

L'ambiente conta sempre, anche nello spazio profondo. Tanto da decidere, tra tutte, quali stelle possono sopravvivere ed evolvere. Una vera e propria "ecologia stellare" che si è rivelata l'elemento chiave per risolvere la controversia aperta da decenni sull'origine di questa misteriosa classe di stelle, le cosiddette vagabonde blu (blue straggler stars). A riuscirci è stato un gruppo di ricerca guidato da studiosi dell'Università di Bologna e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con un'indagine pubblicata su Nature Communications. Scoperte per la prima volta nel 1953, le vagabonde blu sono stelle molto particolari.

