Weah rilancia la Ligue 1 | È il campionato dei talenti qui nascono le stelle

La voce di Timothy Weah arriva con l’entusiasmo di chi ha ritrovato un ambiente ideale. L’ex esterno della Juventus, oggi protagonista al Marsiglia, non nasconde l’emozione per la sua nuova avventura e sceglie parole nette per descrivere il campionato francese. È un racconto che parte dalla sua crescita personale e arriva fino ai sogni con la Nazionale, passando per una Ligue 1 che, nelle sue parole, è molto più di un semplice torneo domestico. “La Ligue 1 è calcio vero”. Weah, classe 2000, trova nella Francia un’energia diversa. Dice di sentirsi rigenerato, di vivere ogni fine settimana come una festa del calcio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Weah rilancia la Ligue 1: “È il campionato dei talenti, qui nascono le stelle”

Argomenti simili trattati di recente

Il presidente venezuelano intona il brano di John Lennon in un evento pubblico mentre, tra appelli alla pace e richiami alla fede cristiana, denuncia una presunta minaccia militare da Washington e rilancia la mobilitazione permanente del Paese - facebook.com Vai su Facebook

Weah frecciatina alla Juventus, poi esagera: “La Ligue 1 miglior campionato al mondo” - Timothy Weah manda una frecciatina alla Juventus ed esagera sulla Ligue 1. Scrive juvelive.it

L'ex Juve Weah: "La Ligue 1 è il miglior campionato del mondo, il Mondiale è un sogno" - Nel corso della conferenza stampa Timothy Weah, ex Juve e ora al Marsiglia, ha dichiarato che la Ligue 1 è il miglior campionato del mondo: "È il campionato con ... Secondo tuttojuve.com

Weah: "La Ligue 1 è il campionato migliore del mondo. Il Mondiale è un sogno" - Timothy Weah ha lasciato la Juventus la scorsa estate dopo due stagioni, trasferendosi al Marsiglia di De Zerbi. Riporta ilbianconero.com

Weah sulla Ligue 1: “È il miglior campionato del mondo” - Le parole dell'esterno dell'Olympique Marsiglia nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lille ... Da gianlucadimarzio.com

Timothy Weah: "In Ligue 1 calcio vero, miglior campionato al mondo" - L'ex giocatore della Juventus parla in termini entusiastici del campionato francese. Da msn.com

Ligue 1, Marsiglia sul velluto a Nizza: 5-1 il finale. A segno anche l'ex juventino Weah - Tutto facile per il Marsiglia di Roberto De Zerbi che trova la vetta solitaria della Ligue 1 per almeno una sera. tuttomercatoweb.com scrive