BALLANDO CON LE STELLE TRASLOCA DOPO 20 ANNI | ECCO IL NUOVO STUDIO

Dopo vent’anni, Ballando con le Stelle si trasferisce in un nuovo studio. Il celebre programma di Rai1, condotto da Milly Carlucci, si appresta a vivere una fase di rinnovamento, mantenendo la propria tradizione e qualità. Questa scelta rappresenta un passo importante nel percorso dello show, che continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati di danza e intrattenimento televisivo.

Ballando con le Stelle dopo 20 anni trasloca. L’iconico show di Milly Carlucci, tra i fiori all’occhiello dell’intrattenimento di Rai1, si prepara ad uno storico cambiamento. La Tv di Stato si prepara a restituire al Coni le chiavi dell’Auditorium del Foro Italico, già casa dell’indimenticato Carramba che sorpresa (1995-2009) con la mitica Raffaella Carrà e dal 2005 di Ballando. L’ultima produzione sarà lo show di primavera della Carlucci. Come fatto intendere dalla regina del sabato Rai a BubinoBlog si tratterà di un nuovo show che secondo le indiscrezioni di Dagospia sarà un varietà musicale sulla falsariga di Canzonissima ma con un budget decisamente più basso. 🔗 Leggi su Bubinoblog

