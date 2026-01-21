Durante la partita contro il Benfica, l’allenatore della Juventus, Spalletti, ha avuto un acceso scambio con un tifoso seduto in tribuna, a cui ha rivolto un commento diretto. L’episodio si è verificato mentre Spalletti si trovava vicino alla panchina, suscitando attenzione tra i presenti. L’evento si è concluso con un gol, segnando un momento di tensione che ha attirato l’interesse dei media e dei tifosi.

Prima di sbloccare la partita con Thuram laa Juve subisce, fa fatica e soffre con il Benfica. Spalletti si agita, si sbraccia e i tifosi mormorano per la prestazione sottotono. In particolare, uno, che al 53’ evidentemente ha commentato un po’ troppo, dopo un’azione pericolosa subita dai bianconeri. Luciano, a quel punto non ci ha visto più, si è girato e l’ha affrontato. “La prossima volta stai a casa”, si legge dal labiale dell’allenatore toscano. Spalletti, poi, due minuti dopo si è preso la sua “rivincita” sul tifoso che criticava: nell'esultanza per il gol di Thuram si è girato nuovamente verso l’uomo invitandolo ad andare a vedere la partita da un’altra parte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti litiga con un tifoso in tribuna: "La prossima volta stai a casa". E dopo il gol...

Leggi anche: Spalletti tifoso, litigio allo Stadium durante Juve Benfica: «Stai a casa la prossima volta!». E dopo il gol di Thuram…

Claudio Lotito contestato in tribuna dopo il 2-2 tra Lazio-Fiorentina, litiga con alcuni tifosiAl termine della partita tra Lazio e Fiorentina, terminata 2-2, Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, è stato oggetto di contestazioni in tribuna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Juve, il ‘caso’ rigori si chiude con un errore: adesso è Yildiz il tiratore designato; Juve, se c'è Bremer non perdi: 627 giorni senza sconfitte e media da scudetto; Inter, risentimento muscolare al soleo per Calhanoglu: i tempi di recupero; La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta.

Spalletti show contro il Benfica: litiga con un tifoso e lo manda a quel paese, poi gli schiaffi a OpendaUna montagna russa di emozioni per l'allenatore della Juventus che sprona l'attaccante per incoraggiarlo quando lo manda in campo allo Stadium Juventus-Benfica è diventata una montagna russa di emozio ... corrieredellosport.it

Spalletti show durante Juve-Benfica, lite con un tifoso e schiaffi a Openda: Ti devi...Partita tesa e piena di nervosismo all’Allianz Stadium tra Juventus e Benfica, con i bianconeri che faticano a trovare ritmo e lucidità. Il match è stato segnato da molti errori tecnici, soprattutto n ... tuttosport.com

"Il tifoso con cui ha litigato Spalletti sta brandendo un pupazzo di peluche infilato sulla punta di un trapano" (A. Alciato) x.com

Lo storico 'litigio del dito' tra Spalletti e Tare #sscnapoli #amarcord #seriea - facebook.com facebook