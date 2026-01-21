Spagna deraglia un altro treno | si contano un morto e una ventina di feriti

In Spagna, a pochi giorni da un altro incidente ferroviario in Andalusia, si segnala un nuovo grave deragliamento. L’incidente ha causato un morto e circa venti feriti, evidenziando ancora una volta le sfide legate alla sicurezza nel settore ferroviario nel paese. Le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire le cause dell’incidente e valutare eventuali misure correttive.

Sono passati appena due giorni dalla terribile tragedia in Andalusia, ed ecco che in serata arriva la notizia di un nuovo gravissimo incidente in Spagna; ancora una volta si è verificato un incidente che ha coinvolto un treno, provocando numerosi feriti. Stando alle informazioni trapelate sino ad ora, l'incidente ferroviario si è verificato a Gelida, in Catalogna. Il terribile evento si sarebbe verificato l'evento poco prima delle 22.50 della giornata di oggi, martedì 20 gennaio. Un treno sarebbe deragliato dopo che un muro di contenimento ha ceduto durante passaggio del convoglio, travolgendolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ULTIM'ORA È DERAGLIATO UN TRENO: CI SONO MORTI E OLTRE 30 FERITI

Spagna, un altro disastro ferroviario: treno deraglia a causa del maltempo, almeno 40 feriti, 5 graviUn muro dell’autostrada AP-7 è crollato sui binari a Gèlida a causa del maltempo e ha provocato il deragliamento di un treno della R-4: circa 40 feriti ... fanpage.it

Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia in Catalogna: almeno 20 feriti, 5 graviBarcellona, 20 gennaio 2025 – Le ferrovie spagnole senza pace. Due giorni dopo il disastro in Andalusia, c’è stato un altro deragliamento, stavolta in Catalogna. È successo stasera, vicino Gelida. msn.com

Il 18 gennaio due treni sono deragliati in Spagna causando decine di vittime e feriti. Ma quali sono le possibili cause da un punto di vista tecnico Ecco la nostra ricostruzione 3D Video completo su Youtube - facebook.com facebook

Spagna: le squadre di soccorso recuperano tre corpi intrappolati nelle carrozze del treno deragliato x.com