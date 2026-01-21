Spagna deraglia un altro treno Almeno 20 i feriti morto il macchinista

In Spagna si registra un nuovo incidente ferroviario, due giorni dopo una precedente tragedia in Andalusia. Un crollo di muro di contenimento ha coinvolto un treno locale della linea R4 tra Gelida e Sant Sadurní, in Catalogna. Almeno 20 persone sono rimaste ferite, di cui cinque in modo grave. La vicenda si aggiunge alla perdita del macchinista, evidenziando ancora una volta le criticità del settore ferroviario nel paese.

A soli due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia un nuovo incidente ferroviario in Spagna. Sono almeno 20 le persone rimaste ferite in Catalogna, di cui 5 gravi, dopo il crollo di un muro di contenimento su un treno locale della linea R4, tra Gelida e Sant Sadurní (Barcellona). Il quotidiano La Vanguardia riporta anche il decesso del macchinista. Almeno tre membri del governo catalano sono diretti sul posto su quello che sembra l’ennesimo incidente nel paese iberico. Así de terrorífica ha quedado la escena tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies, entre Gelida y Martorell, que se dirigía hacia Manresa, Barcelona, Cataluña.🔗 Leggi su Open.online

Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia in Catalogna: almeno 20 feriti, 5 graviUn nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, in Spagna, con almeno 20 persone ferite e cinque in condizioni gravi.

Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia vicino Barcellona: almeno 20 feriti, 5 graviUn incidente ferroviario si è verificato vicino a Barcellona, in Catalogna, causando almeno 20 feriti, di cui cinque in condizioni gravi.

