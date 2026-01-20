Un altro incidente ferroviario in Spagna treno deraglia vicino Barcellona | almeno 20 feriti 5 gravi

Un incidente ferroviario si è verificato vicino a Barcellona, in Catalogna, causando almeno 20 feriti, di cui cinque in condizioni gravi. Si tratta del secondo deragliamento in pochi giorni, dopo il disastro in Andalusia, evidenziando ancora una volta le criticità del sistema ferroviario spagnolo. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Barcellona, 20 gennaio 2025 – Le ferrovie spagnole senza pace. Due giorni dopo il disastro in Andalusia, c’è stato un altro deragliamento, stavolta in Catalogna. È successo stasera, vicino Gelida. Venti persone sono rimaste ferite e 5 sarebbero in gravi condizioni. Fonti ufficiali hanno escluso vittime. Stando a quanto riportano i media iberici, un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno della linea locale R4, tra Gelida e Sant Sadurní (Barcellona), facendo uscire il convoglio dai binari. Una prima ipotesi sulle cause tira in ballo il maltempo e le forti piogge che hanno colpito la zona negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

C’è stato un altro incidente ferroviario in Spagna: una persona è mortaMartedì sera c’è stato un nuovo incidente ferroviario in Spagna, dopo quello avvenuto domenica ad Adamuz, nella provincia spagnola di Córdoba, in cui erano morte 40 persone: verso le 21 di martedì, un ... ilpost.it

