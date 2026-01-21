Spacciava tramite chat | in casa nascondeva diversi chili di droga

Nella giornata di ieri, la polizia ha arrestato un uomo di 42 anni a Napoli, noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha portato alla scoperta di diversi chili di droga nascosti in casa, gestiti tramite chat. L’arresto si inserisce in un’operazione volta a contrastare il traffico illecito e a garantire la sicurezza della comunità.

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 42enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del soggetto dove hanno rinvenuto 104.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Nascondeva in casa otto chili di droga tra hashish e marijuana Leggi anche: Coca e hashish per Natale: a 21 anni già nascondeva più di 3 chili di droga Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Spaccio internazionale. Salta la rete, sei arresti. Il crocevia era a Rubiera. Spacciava tramite chat: in casa nascondeva diversi chili di drogaIeri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 42enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobil ... napolitoday.it Spaccio tra negozi, auto e abitazioni: 6 arresti e una denuncia a Roma grazie a YouPol Spaccio di droga a Roma e provincia: sei arresti e una denuncia della Polizia di Stato. Decisive le segnalazioni dei cittadini tramite l’app YouPol. #notizie #news #cronac - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.