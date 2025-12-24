Fino ad oggi incensurato, sconosciuto alle forze dell'ordine: potenzialmente, un ragazzo modello. E invece era già uno spacciatore professionista, trovato in possesso complessivamente di oltre 3,2 chilogrammi di droga tra cocaina e hashish, nascosti (in gran parte) in una cantina all'insaputa del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Nascondeva in casa otto chili di droga tra hashish e marijuana

Leggi anche: Pusher nascondeva nello scooter più di dieci chili di droga: arrestato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tre chili di cocaina e hashish nascosti in una cantina: arrestato giovane di 21 anni di Montichiari; Roma, un quintale di droga per le feste di Natale sequestrato in un appartamento; Spacciatore trovato con 200 grammi di pastiglie di ecstasy vicino al Politecnico; Pesaro, blitz della polizia nei Cannabis shop: in due spacciavano droga sottobanco.

Coca e hashish per Natale: a 21 anni già nascondeva più di 3 chili di droga - E invece era già uno spacciatore professionista, trovato in possesso complessivamente di oltre 3,2 chi ... bresciatoday.it

Ketotombola, i premi erano tutti in droga: festa di Natale sventata dai carabinieri, arrestato un trentottenne - Questo, a grandi linee, semrbava essere il programma di un'insolita festa di Natale organizzata nel centro di Terni. msn.com