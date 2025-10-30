Nascondeva in casa otto chili di droga tra hashish e marijuana

Otto chili di droga sono stati scoperti in casa di un 33enne di Latina, inizialmente fermato dai carabinieri nel corso di un controllo della circolazione stradale della serata di mercoledì 29 ottobre. L'uomo era alla guida della sua auto e nell'abitacolo, come scoperto dai militari nel corso di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it