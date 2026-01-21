Sosta selvaggia a Roma | all'Alessandrino gli automobilisti sradicano i paletti per parcheggiare

A Roma, nell'area dell'Alessandrino, alcuni automobilisti hanno adottato pratiche di sosta non regolamentate, rimuovendo i paletti di delimitazione per parcheggiare. Questa situazione, alimentata da segnali di segnaletica improvvisata e comportamenti fai da te, mette a rischio pedoni e utenti vulnerabili. Nonostante le proteste, le autorità sembrano ancora inascoltate, evidenziando la difficoltà di gestire il rispetto delle norme di sosta in questa zona.

Segnaletica fai da te e paletti da estrarre in casi di necessità, all'Alessandrino c'è chi ricorre a ogni mezzo per parcheggiare: "A rimetterci sono bambini e anziani, protestiamo ma restiamo inascoltati".

